أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنام، خلال أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزام المملكة المتحدة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة البريطانية.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال الذي جرى عقب تولي بيرنام منصبه، عددًا من الملفات، من بينها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

وشدد بيرنام على أن قضايا الدفاع والأمن تتصدر أولويات حكومته، مؤكدًا أن ضمان أمن المملكة المتحدة وحلفائها يأتي في مقدمة اهتماماته.

وأوضح البيان أن ترامب أطلع رئيس الوزراء البريطاني على مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما استعرض بيرنام رؤية حكومته بشأن حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم سلاسل التوريد العالمية، والمساهمة في خفض التكاليف على الشركات والأسر البريطانية.

وفي إطار رؤيته للحكومة الجديدة، أكد بيرنام أنه سيعمل على دفع جهود إعادة التصنيع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي متوازن في جميع المناطق.

كما أشار البيان إلى أن بيرنام استهل الاتصال بتهنئة ترامب على استضافة الولايات المتحدة بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه المنتخب الإنجليزي خلال البطولة، معربًا عن أمله في استقبال الرئيس الأمريكي بمدينة مانشستر خلال زيارة مستقبلية.

تباين مبكر في المواقف

ورغم الاتصال الودي، فإن مؤشرات التباين بين الجانبين ظهرت قبل تولي بيرنام رئاسة الحكومة، إذ وصف ترامب، في يونيو الماضي، رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بأنه "ليبرالي للغاية"، معربًا عن اعتقاده بأنه لن يدعم توسيع عمليات التنقيب عن النفط في بحر الشمال، معتبرًا أن "بريطانيا تحتضر"، بحسب ما نقلته صحيفة *جارديان* البريطانية.

في المقابل، سبق أن وجه بيرنام انتقادات إلى ترامب خلال حملته الانتخابية، واصفًا السياسة الأمريكية بأنها "مستقطبة" و"سامة".

خلافات سابقة مع حكومة ستارمر

وشهدت العلاقات البريطانية الأمريكية توترات خلال الأشهر الماضية، على خلفية الخلافات بين ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر بشأن الحرب مع إيران.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن تلك الخلافات انعكست على مستوى التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، فيما انتقد ترامب ستارمر علنًا، معتبرًا أنه "ليس ونستون تشرشل"، واتهمه بمحاولة الانخراط في حروب "بعد أن انتصرنا بالفعل".

كما أثار تردد حكومة ستارمر في السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لتنفيذ الضربات الأولى ضد إيران خلافًا إضافيًا بين واشنطن ولندن، وفق ما أورده موقع الشرق الإخباري.