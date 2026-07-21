إعصار فاوستو يتشكل بالمحيط الهادئ بعيدا عن المكسيك ولا يهدد اليابسة

تشكل إعصار فاوستو في شرق المحيط الهادئ، بعيدا عن شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، ولا يشكل أي تهديد لليابسة.

وقال خبراء الأرصاد إن فاوستو اكتسب تصنيف إعصار يوم الاثنين، وكان يبعد نحو 745 ميلا (1200 كيلومتر) جنوب غربي الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن سرعة الرياح القصوى المستمرة لإعصار فاوستو بلغت 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة)، وكان يتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كيلومترا في الساعة).

وأوضح المركز، أنه لا توجد تحذيرات أو مراقبات ساحلية سارية، رغم أن الأمواج العاتية التي تسببها العاصفة قد تضرب سواحل باخا كاليفورنيا، وتتسبب في أمواج عاتية وتيارات سحب بحرية تهدد الحياة.