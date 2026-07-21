أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، على أن الحديث عن ترشحه لمنصب الأمين العام للجامعة مجرد شائعات، مضيفًا أن إنهاء مهمته لم تكن باختياره، وإنما جاءت وفقًا لنظام العمل داخل الجامعة.

وأوضح "زكي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن الأمين العام المساعد يتم اختياره من مجلس الجامعة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنه تم التجديد له مرة واحدة، وبالتالي انتهت مدة العشر سنوات المقررة، لافتًا إلى أنه يمكنه بعد ذلك كتابة ملاحظاته حول تجربته وما شهدته من أحداث.

وتطرق إلى اختلاف أجواء القمم العربية حاليًا عن السابق، موضحًا أن القمم كانت في فترات سابقة مثيرة بسبب وجود جلسات مغلقة كانت تشهد نقاشات وخلافات، وبعض ما كان يدور فيها كان يتسرب بعد سنوات.

وأردف أن الخشية من تسريب تسجيلات هذه الاجتماعات أدت إلى إلغاء الجلسات المغلقة، لتصبح القمم في شكلها الحالي قائمة على البيانات الرسمية، واعتماد القرارات، واللقاءات الثنائية.