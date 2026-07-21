بريطانيا: إصابة سفينة بمقذوف مجهول شرق مدينة دبا الإماراتية

• على بعد 17 ميلا بحريا شرقي المدينة ما أدى إلى تلف في جهاز التوجيه (الدفة)، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بإصابة سفينة بمقذوف مجهول على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة دبا الإماراتية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن قائد السفينة (لم تحدد هويتها) أبلغ عن تعرضها لإصابة مباشرة بمقذوف مجهول المصدر، ما أدى إلى تلف في جهاز التوجيه (الدفة).

وأكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأنه لم يحدث أي تسرب بيئي أو تأثير على البيئة البحرية.

وأضافت أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في الحادث، ونصحت جميع السفن بالمرور بحذر في المنطقة، والإبلاغ فورا عن أي نشاط مشبوه.

وحتى الساعة 8:00 ت.غ، لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف، كما لم تصدر السلطات الإماراتية أي بيان رسمي حول الحادثة.

وفي سياق التوترات في المنطقة، أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق الثلاثاء، بوقوع انفجارين في ناقلتي نفط حاولتا المرور عبر منطقة غير آمنة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن بيان للحرس الثوري يفيد باندلاع حريق في الناقلتين عقب الانفجارين خلال محاولتهما المرور عبر مسار وصفه بأنه "خطير وغير آمن" جنوبي مضيق هرمز.

وادعى البيان أن الولايات المتحدة "أجبرت" الناقلتين على سلوك ذلك المسار، دون أن يقدم تفاصيل حول ملابسات الحادث وكيفية وقوع الانفجار.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو 2026.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.