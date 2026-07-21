واصلت البورصة المصرية الارتفاع اليوم الثلاثاء بمكاسب ملحوظة، قربتها من تجاوز مستوى 54 ألف نقطة مجددا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.6%، ووصل إلى مستوى 53972 نقطة.

ارتفعت البورصة المصرية أمس الإثنين، معوضة كل خسائر أمس الأول الأحد، على وقع انباء إيجابية جديدة خاصة بالحرب في إيران.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.08%، ووصل إلى مستوى 53126.01 نقطة.

وأشارت انباء إلى أن وزارة الخارجية الايرانية تلقت مقترحات من وسطاء بشأن الحرب مع الولايات المتحدة، وهو ماهبط بسعر النفط إلى أقل من 90 دولارا للبرميل من خام برنت للعقود الأجلة.

كما انعكس إيجابا على البورصة المصرية، ليقفز مؤشرها الرئيسي إلى أعلى 53 الف نقطة.

وأدى زيادة حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تصاعد الحرب في إيران مجددا، إلى هبوط البورصة المصرية يوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع الجاري.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 52560 نقطة، بعد تقليص الخسائر التي وصلت به إلى مستوى 52472 نقطة.

وبعد هدوء الاوضاع لمدة طويلة نسبيا، اشتعلت الحرب مجددا، بسبب توجيه أمريكا ضربات إلى إيران، والتي بدورها بدأت توجيه ضربات الى قواعد واشنطن العسكرية في المنطقة.

ووُجهت ضربة ايرانية لقاعدة أمريكا العسكرية في الاردن فجر أمس، ماتسبب في مقتل جنديين امريكيين، واصابة 20 آخرين، بعضهم جروحه خطيرة.

وحقق المؤشر الرئيسي مكاسب الأسبوع الماضي نسبتها 1.2%. كما بلغت مكاسب البورصة منذ بداية العام الجاري 29%.