قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان "رائعة"، مؤكدًا أن لبنان يضم الكثير من الأشخاص الناجحين والمثقفين.

وأضاف، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للبنان خلال الفترة المقبلة، وستعمل على حل المشكلات، بما في ذلك مشكلة حزب الله، بما يخدم مصالح لبنان.

واعتبر ترامب أن لبنان تعرض لإساءة معاملة خلال فترات سابقة، مؤكدًا أنه سيُعامل باحترام كبير، على النحو الذي يستحقه.

من جانبه، وجّه الرئيس اللبناني جوزيف عون الشكر إلى ترامب على هذه الزيارة التاريخية، وعلى ما تحقق من إنجازات في إطار التعاون بين البلدين، بما في ذلك توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بصورة دائمة.

وشدد عون على أن هذا الاتفاق سيكون إرثًا للرئيس ترامب، مؤكدًا القدرة على تحقيق هذه الغاية، وأن الوقت قد حان لينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار.

ولفت إلى أن رؤية الرئيس ترامب تقوم على تحقيق السلام، وهي رؤية تتقاطع مع رؤيته، معربًا عن ثقته في القدرة على تحقيق نجاح كبير.