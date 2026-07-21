كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النادي الأهلي بات على أعتاب مواجهة برشلونة في النسخة المقبلة من كأس خوان جامبر، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي لإتمامه.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيخوض مباراة كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس على ملعب كامب نو، مشيرة إلى أن الأهلي هو المنافس الذي وقع عليه الاختيار، ولم يتبق سوى توقيع العقود لإعلان الاتفاق بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة أن اختيار الأهلي يرتبط أيضًا بالعلاقة المميزة بين الناديين، والتي تعززت خلال صفقة انتقال المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الشتاء الماضي، حيث انضم في البداية على سبيل الإعارة إلى فرق الفئات السنية، قبل أن يفعّل النادي الكتالوني بند شراء عقده مقابل 1.5 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات.

وأضاف التقرير أن الأهلي يمثل خيارًا مثاليًا لبرشلونة من الناحيتين الرياضية والتسويقية، باعتباره النادي الأكثر تتويجًا في مصر، وأحد أنجح أندية القارة الأفريقية، بعدما حصد 45 لقبًا في الدوري المصري، و39 كأسًا محلية، و12 لقبًا في دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن مواجهة الأهلي ستمنح برشلونة فرصة لتعزيز حضوره في السوق المصرية، التي تعد من الأسواق الإستراتيجية للنادي، في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تتجاوز 120 مليون نسمة، إلى جانب الشعبية الواسعة التي يتمتع بها النادي الكتالوني في المنطقة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الإعلان الرسمي عن المباراة قد أصبح مسألة وقت، بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية بين الناديين.