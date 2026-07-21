الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة عقب خروجها من مسكنها بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تغيب فتاة عقب خروجها من مسكنها بمدينة نصر بالقاهرة



وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد رصدت تداول منشور مدعوم بصورة بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وتبين من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد والدة المتغيبة (ربة منزل – مقيمة بمدينة نصر ثالث) وبسؤالها أقرت بتغيب ابنتها 14 عامًا بتاريخ 8 يوليو الجاري عن المنزل وتواصلت معها هاتفياً وأبلغتها بعدم رغبتها في الإقامة معها.

وأمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة لدى إحدى صديقاتها بمدينة نصر ثالث، وبسؤالها أقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها لخلافات مع والدتها لسوء معاملتها لها ونفت تعرضها لمكروه.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.