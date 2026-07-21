حذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، من التعرض لأشعة الشمس تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليًّا.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إنه يُنصَح بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الذروة وذلك من الـ12 ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، مؤكدا أن التعرض لأشعة الشمس يعرِّض الإنسان للإصابة بضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.



وأضاف أن الإجهاد الحراري يؤدي إلى زيادة نسبة التعرُّق، ما يستدعي ضرورة الحصول على سوائل والابتعاد عن أشعة الشمس، متابعًا: «لو استمر الإنسان في التعرض لأشعة الشمس ممكن الحرارة تزيد عن 40 درجة ويشعر بدوخة وميل إلى القيء والهمدان والأجهزة العصبية تبدأ في الانهيار ويفقد سوائل الجسم».



ولفت إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تؤدي للإصابة بضربة شمس التي تتضمن فقدان الوعي، وحدوث جفاف شديد بدلًا من التعرُّق مع ارتفاع شديد بدرجات الحرارة، فيما تتعطل أجهزة الجسم بشكل مفاجئ.



ونوه إلى أن بعض هذه الحالات قد تدخل في غيبوبة شديدة، كما أن هذه الإصابة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم تتم مواجهة الإجهاد الحراري قبل الوصول إلى ضربة الشمس.



وأوضح أنه عند وجود أعراض الإجهاد الحراري يجب تناول المياه وسوائل بكميات كبيرة والتوجه لمكان بارد على الفور سواء إلى مكان يوجد به تكييف أو غسيل الجسم أو على الأقل الوجه بالمياه.



وأكد أنه في حالة الإصابة بضربة شمس وتعرض الشخص لغيبوبة لا يُنصح بتناول مياه بل يجب الاتصال بالإسعاف على الفور، لأن المياه يمكن أن تسبِّب له اختناقًا عبر دخول مجرى المياه إلى التنفس.