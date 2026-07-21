الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الأحد المقبل

قالت الدكتورة منار غانم نائبة رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال هذه الأيام أجواء شديدة الحرارة مع تسجيل ارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بما يتراوح بين ثلاث وأربع درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية في الظل.

ونوهت إلى أن هناك ارتفاعات في الرطوبة تجعل درجة الحرارة المحسوسة في الظل بين 41 و42 درجة مئوية، وحال التعرض لأشعة الشمس يتم الإحساس بقيم درجات حرارة أعلى.

ولفتت إلى أن هذه الموجة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، وتنكسر حدتها يوم الأحد المقبل، وأكدت ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لتتجاوز 95%، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 85%.

وأوضحت أنّ محافظات الصعيد تسجل قيم درجات حرارة مرتفعة ليلًا ونهارًا، داعية إلى التواجد في أماكن جيدة التهوية، وارتداء غطاء للشمس للحماية من أشعتها وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات وأهمها المياه وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، وحثت على عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال في السيارات.