تاج الدين: من أهم توجيهات الرئيس السيسي توفير احتياطي استراتيجي من الدواء المصنع الجاهز

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجالات الصناعات الدوائية، مشيدًا بتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية توطين الصناعات الدوائية رفيعة المستوى، والأدوية الحديثة وأدوية الأورام.

وأضاف "تاج الدين"، عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، اليوم الثلاثاء، أن توفير دواء لكل المجموعات المرضية، بداية من الأدوية الأساسية وصولًا إلى الأدوية الحديثة، وضمان توافرها للمرضى في مختلف أنحاء الجمهورية، يمثل عنصرًا مهمًا من عناصر الأمن الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي في مصر.

وتابع أن من بين التوصيات المهمة وجود احتياطي استراتيجي من الدواء المصنع الجاهز، إلى جانب المواد الخام الدوائية ومستلزمات إنتاج الدواء، بما يضمن استمرار توافر الأدوية.

وأشار إلى أن منظومة الدواء تشمل أيضًا المواد الخام والمواد المضافة، والعبوات الدوائية بمختلف أنواعها، سواء المصنوعة من الألومنيوم أو العلب التي يوضع فيها الدواء أو الكرتون المستخدم في تغليفه، مؤكدًا أن هذه المكونات تمثل أهمية كبيرة في حماية الدواء، كما تعطي المريض انطباعًا إيجابيًا عن جودة الدواء وفاعليته وأمانه.

وأردف أن مختلف المجموعات الدوائية اللازمة لعلاج الأمراض المعروفة، إلى جانب المكملات الغذائية، متوفرة بوفرة وسلاسة، مشيرًا إلى العمل على توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر، وفقًا للتوجيهات.