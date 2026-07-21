محافظة القدس: مستوطنون يخطون شعارا لجماعات متطرفة داخل المسجد الأقصى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خطّ مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، شعارا تستخدمه جماعات متطرفة على حجارة أحد الجدران داخل المسجد الأقصى.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن مستوطنين قاموا برسم شعار "المخلّص" على حجارة الساحة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك، "في خطوة تحمل دلالات تهويدية خطيرة".

وأضافت أن الرسم يأتي مع "دعوات أطلقتها منظمات الهيكل لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد يوم الخميس المقبل، بمناسبة ما يُسمى ذكرى خراب الهيكل".

ووفق المحافظة، فإن الشعار "يعد من الرموز المرتبطة بعقيدة بناء الهيكل المزعوم، وقد برز خلال الفترة الأخيرة على ملابس جنود الاحتلال وآلياته العسكرية".

واقتحم المسجد الأقصى، الثلاثاء، بحسب المحافظة، 275 مستوطنا من جهة باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سمحت، بشكل أحادي، باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى عام 2003.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف الاقتحامات، لكن دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بشكل مكثف على تهويد مدينة القدس الشرقية، وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بها عاصمة لدولتهم المستقبلية.