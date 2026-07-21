ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني يعربان عن املهما تعزيز العلاقات في كافة المجالات

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أعرب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، اليوم الثلاثاء، عن املهما تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعث برقية تهنئة إلى آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال ولي العهد السعودي: "بمناسبة تعيين دولتكم رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وترتبط السعودية وبريطانيا، بعلاقات استراتيجية وتاريخية راسخة ترتكز على المصالح المشتركة والتنسيق الوثيق في المجالات السياسية، والدفاعية، والأمنية، والاقتصادية.

وتعمل لندن والرياض، على توسيع هذه الشراكات لتواكب أهداف "رؤية السعودية 2030"، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم.

وتعود الجذور الأولى لهذه العلاقات التاريخية إلى معاهدة دارين الموقعة عام 1915، ثم اتفاقية جدة عام 1927.

وتعززت هذه الروابط في العصر الحديث بتأسيس "مجلس الشراكة الاستراتيجية" في عام 2018 لتأطير التعاون الشامل بين البلدين.

وفي ظل علاقات اقتصادية متنامية بلغ معها إجمالي التجارة البينية نحو 680 مليار ريال خلال الفترة (2016 - 2025) بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع الشراكات المستدامة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.