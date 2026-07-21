كشف مصدر بحركة حماس تفاصيل العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز الدكتور خليل الحية برئاسة المكتب السياسي للحركة ، في مقابل خالد مشعل رئيس مكتب الخارج بالحركة .

وقال المصدر للشروق إن فوز الحية جاء بفارق صوت واحد فقط عن منافسه خالد مشعل اذ حصل على ٣٥ صوتا من أعضاء مجلس شورى الحركة المركزي في مقابل ٣٤ صوتا لمشعل .

واشار المصدر إلى أن تلك الجولة لم ينطبق عليها قاعدة ٥٠٪؜+١ من الأصوات التي يحتاج إليها المرشح للفوز .

وكشف المصدر عن أعداد الاصوات التي حصل عليها كلا المرشحين من ممثلي المكاتب الثلاث غزة والضفة الغربية والخارج ، قائلا إن أصوات ممثلي غزة في الشورى العام للحركة والمقدرة ب ٢٣ صوتا ، ذهب منها صوتين لمشعل ، وإثنين لنزار عوض الله ، فيما ذهبت باقي الأصوات للحية ، في حين تقاسم الحية ومشعل أصوات ممثلي الضفة الغربية في مجلس الشورى العام .

وعلى صعيد أصوات مكتب الخارج حصل الحية على ٣ أصوات بينما ذهبت باقي الأصوات لمشعل .

وكشف المصدر عن وجود ثلاث ورقات بيضاء وهي أصوات لم تذهب لأيا من المرشحين موضحا أن هذا إجراء يتبعه الأعضاء في حال عدم رغبتهم في منح الصوت لأيا من المرشحين مشيرا في الوقت ذاته الي أن الجولة الاولى شهدت ورقة بيضاء واحدة .

في المقابل قال مصدر آخر بالحركة إنه عقب استشهاد رئيس المكتب السابق يحيى السنوار ، كان هناك توافق على أن هذه الدورة الرئاسية هي من حق ممثلي غزة بحيث يكون ممثل المرشح الذي سيتم التوافق عليه من غزة هو رئيس المكتب خلال الفترة الانتقالية لاستكمال المدة المقررة والتي لم يكن يتبقى منها سوى عام ونصف تقريبا .

وأوضح أنه بعد ذلك فوجىء أعضاء المكتب برغبة من جانب خالد مشعل في الترشح لرئاسة المكتب وتزكيته من جانب نحو ٣٠ من أعضاء مجلس الشورى .

ويتكون المكتب السياسي بتشكيله المعدل من 18 عضوا، بينهم ممثل جديد للجناح العسكري للحركة ، وتصعيد عضوين جدد بالمكتب السياسي العام هما غازي حمد وباسم نعيم .

وأكد مشعل أن الانتخابات جرت وفق أنظمة الحركة ولوائحها الداخلية وفي أجواء مؤسسية .

وقال مشعل "نقف خلف قيادة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية ملتزمين بالعمل معه ومع جميع إخواننا في مختلف مواقع المسؤولية لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا"