القبض على قائدي 3 دراجات نارية بعد استعراضات خطرة في المنوفية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على قائدي 3 دراجات نارية بتهمة أداء حركات استعراضية بطريق بالمنوفية، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن أداء قائدي دراجات نارية حركات استعراضية بطريق بالمنوفية، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتاريخ 16 يوليو الجاري، على النحو المشار إليه، حال مشاركتهم في حفل زفاف أحد أصدقائهم.

وجرى التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.