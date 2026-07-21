ردّ الفنان أحمد ماهر، على مطالب نقابة المهن التمثيلية بتقدم مستندات تؤكد روايته المتعلقة بكواليس إسناد دور البطولة مسلسل رأفت الهجان للفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلًا: «يروحوا للأموات الله يرحمهم».



وتساءل مستنكرًا خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس2»، مساء الإثنين: «ما هو المطلوب مني والخطأ فين؟».



وأضاف:«أنا بحكي عن روي وحوار وحديث بيتكلم عن محنة الفنان لما بيوصل إلى حالة من العشق بشخصية وتنتزع منه فرب العزة يردها له تاني».



وذكر أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أخبره بتدخل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في اختيار بطل مسلسل رأفت الهجان، قائلًا: «دا من بق محمود الله يرحمه هو أنا كنت معاهم وإحنا قاعدين بنشرب القهوة العربي».



وشدد إلى أن جميع تصريحاته بهذا الشأن منسوبة للفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مؤكدًا: «أنا بقوله نقلا عن 1000 رحمة ونور عليه أنا كنت أعرف دا منين»، مضيفًا: : «هذا ما حصل هو دا اللي تم أنا إي مصلحتي».



وأكد أنه لم يتلق أي اتصالا من نقابة المهن التمثيلية بشأن هذه الواقعة، مشيرًا أنه لن يتراجع عن تصريحاته حتى إذا تم استدعاءه للنقابة، قائلًا: «هقول لهم نفس الكلام اللي بقوله لحضراتكم إي الجديد يعني هألف»





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وسبق أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية رفضها التام للتصريحات الصادرة عن الفنان أحمد ماهر، والمتعلقة بكواليس إسناد دور البطولة في مسلسل رأفت الهجان للنجم الراحل محمود عبد العزيز.



وطالبت النقابة، ماهر بإثبات صحة هذه التصريحات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأثار الفنان أحمد ماهر حالة من الجدل بعد تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية عن كواليس اختيار بطل مسلسل «رأفت الهجان»، والتي زعم فيها أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أخبره بأنه استُبعد في البداية من بطولة العمل، وسافر بعدها إلى السعودية لأداء العمرة وهو يمر بحالة نفسية صعبة، وأن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تدخل وأعاده لدور البطولة.