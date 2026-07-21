قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إن مسيرة العمل داخل الجامعة شهدت نجاحات وإخفاقات، مضيفًا أن هناك العديد من الملفات التي تم تطويرها خلال الفترة الماضية.

وأوضح "زكي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أنه على مستوى تطوير العمل في الأمانة العامة تم تنفيذ خطوات مهمة، من بينها التحول من الاعتماد على أطنان الأوراق إلى النظام الرقمي، إلى جانب تطوير المبنى والأماكن، وإقرار أنظمة عمل حديثة تساعد على رفع كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في تقييم أداء الجامعة العربية تتمثل في أن الحكم عليها غالبًا يكون من خلال أدائها السياسي فقط، قائلًا إن البعض يختزل أداء الجامعة في القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن ملف فلسطين بالتأكيد قضية مهمة ورئيسية ويمكن الحديث عنها باستفاضة، لكن لا يجب أن تكون الوحيدة التي يتم من خلالها تقييم أداء الجامعة العربية، مشيرًا إلى وجود ملفات وقضايا سياسية أخرى تعمل عليها الجامعة.

وتحدث عن تطور نظام القمم العربية، موضحًا أنه قبل عام 2000 كانت القمم تنعقد عند الحاجة فقط، وكانت غالبًا قممًا غير عادية، حيث كان من الممكن أن تمر سنوات طويلة دون انعقاد قمة عربية.

وأردف أنه بعد إضافة نظام دورية انعقاد القمة إلى ميثاق الجامعة، أصبحت القمم تعقد بشكل سنوي، إلا أن هذا الأمر صاحبه ظهور انتقادات مختلفة، حيث أصبح البعض يرى أن جدول الأعمال بات أكثر روتينية، ولم تعد القمم تحمل نفس حالة الترقب التي كانت موجودة سابقًا.