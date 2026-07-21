 دي بول: كان هناك من ينتظر سقوطنا ويروج لنظرية المؤامرة - بوابة الشروق
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دي بول: كان هناك من ينتظر سقوطنا ويروج لنظرية المؤامرة

 الشروق
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 10:29 ص

وجّه رودريجو دي لاعب الأرجنتين بول رسالة مؤثرة إلى جماهير منتخب بلاده ، تطرق خلالها إلى خسارة نهائي كأس العالم 2026، كما رد على نظريات المؤامرة التي صاحبت مشوار منتخب بلاده في البطولة.

وقال دي بول عبر حسابه على إنستجرام: "أكبر ألم أشعر به هو أننا لم نتمكن من إعادة كأس العالم إلى بلادنا مرة أخرى. لأنه إذا كان هناك من يستحق أن يعيش تلك اللحظة مجددًا، فهو أنتم."

وتابع: "لكن مع مرور الساعات، أدركنا أن الرابط الذي يجمعكم بهذه المجموعة أكبر بكثير من مجرد لقب، وهذا هو الشيء الذي أتمسك به لتجاوز هذه اللحظة."

وأضاف: "اليوم أرى كم كان هناك من ينتظر سقوطنا، ويروج لنظريات مؤامرة لا أساس لها طوال كأس العالم، فقط ليخفف من ألم عدم قدرته على عيش ما كنا نعيشه نحن، جميع الأرجنتينيين. لأن ابتسامتنا تزعجهم، ولأن طريقتنا في الحياة تزعجهم... لكن ذلك لم يفعل سوى تعزيز يقين واحد لدينا، وهو أن شغفنا وحبنا لقميص منتخبنا أقوى من أي شيء."

وقال أيضا: "سيبقى هذا الألم يرافقني لفترة طويلة، لكنني اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فخور بأنني أرجنتيني."


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