ليكيب تهاجم حكم نهائي المونديال: أدار المباراة بأداء مثير للجدل

تعرض الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لانتقادات بسبب أدائه في نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، بعدما وُصف قراره بعدم الاتساق، مع وجود قرارات اعتبرها البعض في صالح المنتخب الأرجنتيني.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الحكم البالغ من العمر 46 عامًا، والذي تأثر بالبكاء عند إبلاغه بتكليفه بإدارة النهائي، دخل المباراة بثقة واضحة وسعى منذ البداية إلى تهدئة الأجواء وإعطاء أفضلية لاستمرار اللعب.

إلا أن أولى قراراته أثارت الجدل، إذ تجاهل في الدقيقة السابعة احتساب مخالفة واضحة بعد عرقلة أليكسيس ماك أليستر للاعب الإسباني بيدرو بورو على حدود منطقة الجزاء.

وبعدها بسبع دقائق فقط، امتنع فينتشيتش عن إنذار ماك أليستر، رغم تدخله العنيف والمتأخر على داني أولمو بالقرب من دائرة منتصف الملعب.

وأشار التقرير إلى أن هاتين اللقطتين تعكسان الأسلوب البدني الذي لعب به المنتخب الأرجنتيني طوال البطولة، وهو ما سبق أن حذر منه مدافع إسبانيا إيمريك لابورت قبل المباراة.

وأشار تقرير صحيفة "ليكيب" إلى أن لاعبي إسبانيا ارتكبوا أيضًا بعض الأخطاء، إلا أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش افتقد إلى الثبات في قراراته طوال اللقاء، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد ليونيل ميسي، الذي تعرض لأربع مخالفات، وهو أعلى رقم في المباراة.

وأشهر فينتشيتش البطاقة الصفراء في وجه ليساندرو مارتينيز في الدقيقة (41)، بعد تدخل متهور من الخلف على ميكيل أويارزابال أثناء انطلاقه في هجمة مرتدة.

كما أنذر لياندرو باريديس، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة (52)، بعدما وجه ضربة بالمرفق إلى ظهر رودري، وهي اللقطة التي رصدها الحكم بفضل تمركزه الجيد. واعتبرت الصحيفة أن باريديس كان يستحق الطرد المباشر، لا سيما بعدما تعمد دفع إيمريك لابورت ثم داني أولمو عقب الواقعة مباشرة.

وأضاف التقرير أن فينتشيتش، الذي سبق له إدارة مباراة البرازيل والمغرب على ملعب "ميتلايف" في البطولة نفسها، ظل عنصرًا مؤثرًا في مجريات النهائي، وإن كان حضوره التحكيمي متذبذبًا.

وتغاضى الحكم عن إنذار جوليانو سيميوني بعد تدخله من الخلف على مارك كوكوريا في الدقيقة (81)، قبل أن يشهر بطاقة صفراء أولى لإنزو فرنانديز في الدقيقة (82) بسبب اعتراضه على عدم احتساب مخالفة.

وفي الوقت بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لإنزو فرنانديز، بعد تدخل متأخر وعنيف على باو كوبارسي أثناء تشتيته للكرة، ليغادر لاعب وسط الأرجنتين المباراة مطرودًا في الدقيقة (90+3)، في لقطة اعتبرها التقرير نقطة التحول في اللقاء.