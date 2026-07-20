ارتفاع ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر إلى 5 وفيات و20 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق بنها - شبرا الحر إلى 5 وفيات و20 مصابا؛ بعد وفاة شخص أثناء محاولة تقديم الإسعافات له في قسم استقبال مستشفى قليوب التخصصي جراء إصابته في الحادث.

ويواصل الأطباء تقديم الرعاية الطبية لباقي المصابين، فيما تباشر جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثامين المتوفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ودفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، بينما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.