حماس: الغارات الإسرائيلية الوحشية بغزة تأتي في سياق حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

قالت حركة حماس، إن الغارات التي وصفتها بالوحشية وتشنها طائرات جيش الاحتلال على مدار اليوم، والتي استهدفت خيام النازحين ومنازل الآمنين والمدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة، أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت في بيان، مساء الاثنين، أن هذه الغارات تمثل عدوانًا ممنهجًا، يأتي في سياق حرب الإبادة التي يواصلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍّ صارخ لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

ولفتت إلى أن هذه الجرائم البشعة والمجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على التمسك بأرضه وحقوقه، والتشبث بحقه في الحياة والحرية والكرامة، ولن تفلح في ثنيه عن مواصلة الصمود ومواجهة المخططات التهويدية والاستيطانية والتوسعية التي تستهدف اقتلاعه من أرضه.

وجددت حماس، دعوتها إلى الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى الأمم المتحدة، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الذي وصفته بالإجرامي.

ودعت الحركة، إلى إلزام الاحتلال بوقف جرائمه، وإنهاء سياسة القتل والتجويع والحصار التي يواصل فرضها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.