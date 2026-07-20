فرانس برس: الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى دبي والرياض لدواع أمنية

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، تعليق رحلاتها إلى دبي والرياض لدواع أمنية.

جاء ذلك حسبما أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا التطور في ظل تكثيف للهجمات التي تشنها إيران على دول عربية وتحديدًا خليجية، وتلقى موجة تنديد على صعيد واسع.

وفيما تقول إيران إنها ضرباتها موجهة ضد أهداف أمريكية، فإنها هدّدت في الوقت نفسه بتوسيع نطاق هذه الهجمات في ظل استهداف بنى تحتية إيرانية في الضربات الأمريكية.

وقبل يومين، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر عسكري "مطلع" قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية في إيران، فيجب إخلاء مطارات دبي وأبو ظبي، وموانئ الفجيرة وجبل علي على الفور.