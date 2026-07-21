النائب عبدالرحمن بشاري: ثورة 23 يوليو رسخت مفهوم العدالة الاجتماعية والقوات المسلحة ستظل الدرع الحصين للوطن

أكد النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو يمثل مناسبة وطنية لاستحضار واحدة من أهم المحطات في التاريخ المصري الحديث، والتي أسهمت في إرساء دعائم الدولة الوطنية، وترسيخ قيم الاستقلال والسيادة، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية.



وقال بشاري، في بيان له اليوم، إن ثورة 23 يوليو لم تقتصر آثارها على مرحلة زمنية بعينها، بل امتدت لتشكل أساسًا راسخا للدولة المصرية الحديثة، بما حملته من مبادئ وطنية عززت الانتماء، ورسخت مفهوم العدالة الاجتماعية، ودعمت بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية مقدرات الوطن.



وأضاف بشاري، أن ما تشهده مصر اليوم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات قومية عملاقة، وتطوير شامل للبنية التحتية، وتحديث لمختلف القطاعات، يعكس استمرار مسيرة البناء الوطني بروح تتناسب مع متطلبات العصر، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة ترتكز على رؤية واضحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل الدرع الحصين للوطن، بما تقدمه من تضحيات عظيمة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مؤكدًا أن بطولات رجالها عبر التاريخ كانت وما زالت مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشددا على أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار العمل بروح المسؤولية والتكاتف بين جميع أبناء الشعب، من أجل دعم جهود التنمية وصون مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات التي تستهدف أمنها واستقرارها.



واختتم النائب عبدالرحمن بشاري ، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.