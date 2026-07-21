 ضبط مدير مطبعة بالقاهرة بحوزته 92 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يوليه 2026 1:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط مدير مطبعة بالقاهرة بحوزته 92 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 1:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 1:35 م

ألقت مباحث المصنفات القبض على مدير مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة وبحوزته أكثر من 92 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بمنطقة عين شمس بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

استهدف الأمن تلك المطبعة، وبمواجهة المدير المسئول أقر بارتكابه المخالفات القانونية بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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