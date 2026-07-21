حارس الأرجنتين يلمح لاحتمالية إعلانه الاعتزال الدولي

أثار إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، حالة من الغموض بشأن مستقبله الدولي، بعدما ألمح إلى إمكانية إنهاء مسيرته مع "ألبيسيليستي" عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ونشر إيميليانو مارتينيز، البالغ من العمر 33 عامًا، رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة انستجرام، الثلاثاء، عبّر فيها عن استيائه الشديد بعد ضياع فرصة الاحتفاظ باللقب العالمي.

وقال إيميليانو مارتينيز: "حلمت بأن نفوز بالكأس مرة أخرى، وأن نعيدها إلى الأرجنتين، وأن نكتب التاريخ مجددًا".

وأضاف: "من الصعب وصف هذا الألم، والآن يجب التفكير في أمور كثيرة، والنظر في كيفية المضي قدمًا، والتساؤل عما إذا كان قد حان الوقت للتنحي جانبًا".

واختتم رسالته بالاعتذار للجماهير، قائلًا: "آسف حقًا، لقد بذلت قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق".

ورغم الخسارة، قدم مارتينيز أداءً لافتًا في المباراة النهائية، وكان أبرز لاعبي المنتخب الأرجنتيني، بعدما تصدى لـ 11 محاولة، إلا أنه لم يتمكن من منع هدف الفوز الذي سجله الإسباني فيران توريس خلال الوقت الإضافي.

ويعد حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي أحد أبرز أعمدة منتخب الأرجنتين في السنوات الأخيرة، إذ خاض 67 مباراة دولية منذ ظهوره الأول عام 2021، وأسهم بشكل حاسم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تألق في ركلات الترجيح أمام فرنسا في المباراة النهائية.

ولم يحسم مارتينيز بشكل صريح قراره بشأن الاعتزال الدولي، إلا أن تصريحاته فتحت الباب أمام التكهنات حول إمكانية إسدال الستار على مشواره مع منتخب الأرجنتين بعد سنوات من النجاحات والإنجازات.