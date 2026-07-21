مصر تدين استهداف ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز

أدانت مصر، بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف الناقلة الكويتية "كيفان" أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وقالت في بيان لوزارة الخارجية، إن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار منطقة الخليج وسلامة الممرات البحرية الدولية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، مجددةً رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف الدول العربية أو يهدد أمن الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة العالمية.

ودعت مصر إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في احتواء التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وتعرضت ناقلة المنتجات النفطية "كيفان" التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية للهجوم في مضيق هرمز، عقب إصابتها بمقذوف مجهول شمال شرق ميناء ليما العماني.