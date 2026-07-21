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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على فتاة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي ترقص وتلوح بأسلحة بيضاء.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع الفيديو، الذي تضمن ظهور الفتاة وهي تلوح بأسلحة بيضاء في محافظة البحيرة.

وبالفحص، أمكن تحديد هوية الفتاة وضبطها، وتبين أن لها معلومات جنائية، وتقيم بمحافظة كفر الشيخ. وبإرشادها، ضُبطت الأسلحة البيضاء التي ظهرت في الفيديو.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بتصوير المقطع ونشره عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.