الجيش اللبناني: انتشرنا في زوطر الغربية وإطلاق النار الإسرائيلي أعاق مهمتنا

قال الجيش اللبناني، الثلاثاء، إن قواته انتشرت في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد دون أن تدخل بلدة زوطر الشرقية المجاورة، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مقربة منهم، ما عرضهم للخطر وأعاق تنفيذ المهمة.

وأضاف الجيش، في بيان، أن "الوحدات العسكرية نفذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية".

وأشار إلى أن قوات إسرائيلية اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود أفراده داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، "الأمر الذي عرض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم".

ودعا الجيش اللبناني، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمدة، بدلًا من القيام بالاعتداءات".

وتأسست مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان في يونيو الماضي ضمن "صيغة الإطار"، وهي آلية ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لتنسيق تنفيذ الاتفاق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في روما.

وتقع بلدة زوطر جنوب نهر الليطاني، وهي ضمن "المناطق التجريبية" المشمولة بالمرحلة الأولى من "صيغة اتفاق الإطار" الموقعة في 26 يونيو الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في "المناطق التجريبية"، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

من جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الثلاثاء، بإطلاق قواته النار تجاه الجنود اللبنانيين، مدعيًا أنها نيران تحذيرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش زعمه أن قواته أطلقت "عيارات تحذيرية تجاه جنود لبنانيين عبروا الخط المتفق عليه في قرية زوطر الغربية بجنوبي لبنان".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلين أنه "تم إبلاغ الآلية الأمريكية" بشأن الحادث، وفق هيئة البث.

ومنذ 2 مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 آلاف و328 شخصًا، وإصابة 12 ألفًا و230 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.