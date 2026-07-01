وزير النفط العراقي: إنتاجنا من النفط يبلغ 4 ملايين و800 ألف برميل يوميا

صرح وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، مساء اليوم الثلاثاء، بأن العراق وقع 7 عقود كبيرة لاستثمار النفط والغاز مع شركات أمريكية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار.

وقال وزير النفط، في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي: "إن هذه العقود التي أُبرمت مع شركات، أبرزها شيفرون، وهاليبرتون، وكي جي إم، وشلمبرجير، وغيرها، ستعزز مكانة العراق النفطية والغازية، خاصة وأن هناك 22 شركة عالمية تعمل حاليًا في 44 حقلًا ورقعة نفطية في أرجاء البلاد".

وأضاف: "العراق يسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز خلال الفترة بين عامي 2030 و2031، وحققنا الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات النفطية، أبرزها الكيروسين والبنزين".

وذكر: "لدينا حوار جاد وفاعل مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والحكومة العراقية تصر على أن يأخذ العراق حصته التي يستحقها بعد 40 إلى 50 سنة من الحروب والدمار".

وتابع: "حوارنا مع أوبك هو لفتح سقف الإنتاج بمقدار معين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات لجلب أموال للعراق".

وقال إن معدل إنتاج العراق حاليًا من النفط الخام يبلغ 4 ملايين و800 ألف برميل يوميًا، وستشهد السنوات الخمس المقبلة قفزات كبيرة.

وأضاف: "لدينا حاليًا حوار مع تركيا لتجديد اتفاقية تصدير النفط العراقي عبر جيهان، كما أن هناك حوارًا للعمل على دخول شركات تركية لتطوير الحقول النفطية والغازية، ونعمل مع حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم لدعم عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام".

وذكر وزير النفط: "لدينا خطط لإنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط الخام من جنوبي العراق باتجاه موانئ جيهان وبانياس والعقبة، ووقعنا عقودًا مع شركات عالمية لتنفيذ هذه المشروعات".