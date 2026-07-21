 مقتل سائق إثر مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الساعة في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل سائق إثر مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف الساعة في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 11:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 11:57 م

قُتل سائق، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة؛ إثر نشوب مشاجرة بينه وبين زميله بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب في موقف سيارات منطقة الساعة، شرقي الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين سائقين داخل موقف الركاب في منطقة الساعة، أسفرت عن إصابة أحدهما بطعنة نافذة بسلاح أبيض.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي نشوب مشادة كلامية بين السائقين بسبب أولوية تحميل الركاب، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، أقدم خلالها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، جرى نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

ونقلت الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، التي تباشر التحقيق.

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