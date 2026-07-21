وكيل صحة النواب: تقرير مرصد جلوبوكان أنصف المنظومة الصحية المصرية تحديدا في مواجهة السرطان

قال الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تقرير مرصد «جلوبوكان» التابع للوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية، بشأن انخفاض عبء الأورام السرطانية في مصر، أنصف المنظومة الصحية بها.

وأضاف «مرشد»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء: «مرصد جلوبوكان التابع لمنظمة الصحة العالمية بتقريره ده بينصف المنظومة الصحية في مصر بالذات في حاجة خطيرة جدًا وهي مرض السرطان».

ولفت إلى جهود المنظومة الصحية المصرية بمختلف الملفات، بدءًا من القضاء على فيروس «سي»، والتي كانت مصر صاحبة أعلى معدلات الإصابة به سابقًا، معلقًا: «دي كانت مبادرة رئاسية وطفرة صحية غير مسبوقة».

وأشار إلى أن مصر أصبحت من أقل الدول إصابة بفيروس سي، موضحًا أن هذه الجهود خفّضت معدلات الإصابة بأورام الكبد.

وأوضح جهود القطاع الوقائي في المنظومة الصحية والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر، قائلًا: «ده جزء كبير جدًا إحنا بنلمسه بقاله فترة الحقيقة».

وأكمل: «في نوع من الاهتمام بالناحية الصحية في نوع من الاهتمام باكتشاف الأورام بالذات الأورام المبكرة».

وأردف أنه فور انخفاض نسب الإصابة بسرطان الكبد، اهتمت المنظومة الصحية بسرطان الثدي ووفرت أجهزة الماموجرام، المستخدمة لاكتشاف أورام الثدي المبكرة.

وذكر انخفاض نسب الإصابات والوفيات بالسرطان حاليًا مقارنة بالسنوات السابقة، رغم زيادة أعداد السكان، معلقًا: «إحنا بنزيد في السكان ولكن عدد حالات الأورام بيقل ودا إنجاز برضوا كبير».

واختتم قائلًا: «المنظومة الصحية ووزارة الصحة والجزء الوقائي ماشي أول بأول مع الخريطة الصحية بتاعت مصر وبالذات الخريطة الصحية لأمراض السرطان».



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق مصر لنقلة نوعية غير مسبوقة في مواجهة مرض السرطان، حيث سجلت أحدث التقديرات الدولية من مرصد «جلوبوكان» التابع للوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية انخفاضاً ملموساً في عبء الأورام السرطانية على مستوى الجمهورية، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء.