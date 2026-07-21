الحرس الثوري: استهدفنا رادارات أمريكية في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم بالكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف رادارات أمريكية في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

جاء ذلك في بيان عن الحرس الثوري الثلاثاء بشأن الموجة الـ24 من عملية "نصر 2".

وأوضح البيان أن الرادارات الأمريكية الموجودة في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت تعرضت للاستهداف.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إثر "العدوان الإيراني"، داعية السكان للالتزام بتعليمات الأمن، حيث أعلنت الكويت تصديها لموجتين من الهجمات خلال نحو 16 ساعة.

من جانبه، أدان مجلس الوزراء الكويتي الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات، موضحا وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنها طالت محطتين للكهرباء ومنشآت نفطية وحيوية ومرافق مدنية ومباني سكنية مما تسبب في حرائق وأضرار جسيمة، وهو ما اعتبره "انتهاكا صارخًا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها".

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة، بينها البحرين والكويت.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.