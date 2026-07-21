ترامب: مستعدون للرد إذا فرض الحوثيون حصارا على الملاحة في البحر الأحمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترد إذا نفذت جماعة الحوثي اليمنية تهديدها بفرض حصار على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أنه إذا أقدمت الجماعة على تنفيذ هذا الإجراء، فسيتعين على الولايات المتحدة "التعامل مع الأمر"، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستهدف "أي موقع تفكر إيران في استخدامه لأغراض نووية"، معتبرًا أن طهران ستحتاج إلى ما بين 20 و25 عامًا لإعادة البناء، بحسب قناة «الشرق» الإخبارية.

وأضاف أن "لا أحد يمكنه اختراق" الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، معتبرًا أن واشنطن تقوض قدرات طهران "بصورة كبيرة جدًا"، وأن بعض صواريخها ربما نفدت.