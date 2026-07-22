وزير الخارجية الأمريكي: قدرات إيران الصاروخية تراجعت لكنها لم تنته

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قدرات إيران الصاروخية والمسيّرة التي تُستخدم في الضربات الحالية تمثل "بالضبط الدرع التقليدي الذي كانت ستختبئ خلفه للمضي في برنامج نووي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف روبيو، أن هذه القدرة "تراجعت بدرجة كبيرة"، لكنه اعتبر أن إيران، بعد عام من الآن، كانت ستمتلك عددا كبيرا من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما يشكل درعاً كان سيمنحها "حصانة لفعل ما تريد.

وبدأت الحرب مع إيران عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عليها في 28 فبراير، وردت طهران باستهداف إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

وأدت الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإسرائيلية على لبنان ‌خلال ⁠الحرب، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

في المقابل، ارتفع عدد قتلى القوات الأمريكية في الحرب إلى 18 قتيلا خلال ⁠الأيام القليلة الماضية.