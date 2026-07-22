ميسي يقود التشكيل المثالي لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2026، التي تُوِّج منتخب إسبانيا بلقبها بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.

وأنهى المنتخب الإسباني البطولة دون هزيمة، محققًا سبعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا (في الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر)، مع استقبال هدف واحد فقط، كان في ربع النهائي أمام بلجيكا.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن التشكيل المثالي أثار جدلًا واسعًا، بعد استبعاد باو كوبارسي، المتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، إلى جانب إيمريك لابورت، رغم المستويات المميزة التي قدماها طوال المنافسات. واقتصر التمثيل الإسباني في التشكيل على ثلاثة لاعبين فقط، هم: بيدرو بورو، ومارك كوكوريا، إضافة إلى رودري هيرنانديز، المتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وجاء التشكيل المثالي لكأس العالم 2026 على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، ليساندرو مارتينيز، دايو أوباميكانو، مارك كوكوريا.

خط الوسط: رودري، مايكل أوليسيه، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، إيرلينج هالاند، كيليان مبابي.