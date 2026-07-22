ناد سعودي كبير يستهدف ضم مصطفى شوبير بعد تألقه في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن تحركات من أحد كبار أندية الدوري السعودي للتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، في أعقاب المستويات اللافتة التي قدمها مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة «الوئام» السعودية، فإن ناديًا بارزًا أبدى اهتمامه بضم الحارس الشاب، مع وجود محادثات أولية بين الأطراف المعنية، دون الكشف عن هوية النادي أو التفاصيل المالية المحتملة للصفقة.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة، ولم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن من جانب النادي الأهلي أو الجهة الراغبة في التعاقد مع اللاعب.

وكان شوبير قد خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر في المونديال، ما عزز من أسهمه في سوق الانتقالات، وسط ترقب لمستقبله خلال الفترة المقبلة.

ويمتد عقد الحارس مع الأهلي حتى صيف 2027، ما يجعل أي خطوة لرحيله مرهونة بموافقة إدارة النادي، إلى جانب تلقي عرض مالي مناسب.

في المقابل، تتحرك إدارة الأهلي لتأمين بقاء اللاعب، عبر تعديل وتمديد عقده بما يتماشى مع دوره المتنامي داخل الفريق، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته.