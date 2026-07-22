وزير خارجية ألمانيا يحث الشركات الألمانية على الاستثمار في نيجيريا

حث وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، شركات بلاده على الاستثمار في نيجيريا، رغم الأزمة الأمنية الخطيرة التي تشهدها البلاد، والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص خلال العام.

وخلال لقائه نظيرته النيجيرية بيانكا أودوميجوو - أوجوكوو، قال فاديفول، في العاصمة أبوجا، اليوم الأربعاء: "أنا على ثقة بأننا سوف نتمكن، بالتعاون مع أجهزة الشرطة في هذا البلد، من توفير مستوى كافٍ من الأمن، بحيث لا يتم تقييد النشاط الاقتصادي.. وأنا أحث الشركات الألمانية صراحة على العمل هنا".

وأضاف الوزير، الذي ينتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، أن نيجيريا تتمتع باقتصاد سريع النمو، وسكان شباب، وموارد مهمة بالنسبة لألمانيا، وحذر من أن تجاهل هذه المقومات "سيكون إهمالًا جسيمًا".

وأشار إلى أن أكثر من مئة شركة ألمانية تعمل بالفعل في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وأكد أن ألمانيا لا تزال مصممة على دعم الأمن والاستقرار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون الإنمائي.

وبدورها، قالت وزيرة الخارجية النيجيرية أودوميجوو - أوجوكوو، إن بلادها نفذت إصلاحات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار، معربة عن أمل حكومتها في تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجالات اقتصادية وسياسية عديدة.

وتُعد نيجيريا، التي يزيد عدد سكانها على 240 مليون نسمة، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وأحد أكبر اقتصادات القارة السمراء.

إلا أن قواتها الأمنية تعاني ضغوطًا كبيرة بسبب تعدد الأزمات الأمنية في أنحاء البلاد، حيث تدخل في مواجهة مع ميليشيات محلية تصفها أبوجا بأنها "إرهابية إسلاموية"، مثل جماعة "بوكو حرام" وعصابات مسلحة أخرى، فضلًا عن جماعات "إرهابية" قادمة من دول الساحل المجاورة.

ووفقًا لبيانات منظمة "أكليد" المعنية برصد الصراعات، شهدت نيجيريا خلال عام 2025 سقوط نحو 13 ألف قتيل جراء أعمال العنف، بينهم ما لا يقل عن 5000 مدني.

ويتعرض آلاف الأشخاص في البلاد للخطف سنويًا، غالبًا بهدف ابتزاز ذويهم للحصول على فدى مالية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود 3.7 مليون نازح داخل البلاد.

ومنذ بداية العام، يتمركز نحو 200 جندي أمريكي في نيجيريا لتدريب القوات المسلحة النيجيرية وتقديم الدعم في مجال المراقبة والاستطلاع.