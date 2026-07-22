خطف الطفل أنس، أنظار وقلوب أعضاء لجنة التحكيم خلال مشاركته في التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، التي تُقام بمسجد سيدي أبي العباس المرسي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعدما قدم تلاوة متميزة اتسمت بحسن الأداء وإتقان أحكام التجويد، رغم صغر سنه.

وقال الطفل أنس السعيد، إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركته في الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن الوقوف أمام لجنة التحكيم داخل مسجد سيدي أبي العباس المرسي كان حلمًا بالنسبة له وهي المرة الأولى للمشاركة.

وأضاف «أنس»، الطالب بالصف السادس الابتدائي الأزهري، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن والديه حرصا على مرافقته خلال المشاركة في التصفيات لدعمه وتشجيعه، متابعًا: «كنت متوترًا في البداية، لكن بمجرد ما بدأت التلاوة شعرت بالراحة، والحمد لله أنني قدمت أفضل ما عندي، وأتمنى أن أوفق في المراحل المقبلة، وأمثل أسرتي ومحافظتي بشكل مشرّف».

وعلى صعيد آخر أشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوى الطفل وأدائه الواثق، مؤكدين أن مشاركته تعكس نجاح البرنامج في اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة من مختلف الفئات العمرية، حيث حرصوا على تشجيعه وتقديم عدد من التوجيهات الفنية التي تساعده على مواصلة تطوير موهبته.

وتتواصل فعاليات التصفيات الأولية فى اليوم الختامى للموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» بمشاركة متسابقين من محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، وسط منافسة قوية لاختيار أفضل الأصوات المتأهلة إلى المراحل المقبلة من البرنامج.