يشهد مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم في دورته السابعة التي تُقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس، مشاركة واسعة لمجموعة من الأفلام التي تتولى "ماد سوليوشنز" توزيعها، بإجمالي 12 فيلمًا تتوزع على مسابقات المهرجان وبرامجه المختلفة، في حضور يعكس تنوع الإنتاجات العربية وتعدد تجاربها الإبداعية.

ويتقدم هذه المشاركة فيلم «صوفيا» للمخرج ظافر العابدين، الذي يفتتح المهرجان ضمن قسم العروض الخاصة، بعد جولة ناجحة في عدد من المهرجانات الدولية، من بينها مراكش وسانتا باربرا، وبيفرلي هيلز وفريبورج ومانشستر، إذ نال جائزة أفضل مخرج.

وتدور أحداثه حول امرأة بريطانية تسافر إلى تونس لإعادة لمّ شمل أسرة ابنتها، قبل أن يتحول اختفاء الطفلة المفاجئ إلى رحلة لكشف أسرار وخيانات تقلب حياتها رأسًا على عقب.

ويشارك أيضًا الفيلم المصري «المستعمرة» للمخرج محمد رشاد، الذي حصد جائزة لجنة التحكيم «نور الدين الصايل»، بعد عرضه العالمي الأول في قسم «آفاق» بمهرجان برلين السينمائي الدولي، قبل أن يجوب أكثر من 15 مهرجانًا دوليًا ويحصد عدة جوائز.

ويروي الفيلم قصة شقيقين يبدآن العمل في المصنع الذي توفي فيه والدهما، ليقودهما ذلك إلى التشكيك في حقيقة وفاته.

ومن بين الأفلام المشاركة كذلك «يونان» للمخرج أمير فخر الدين، الذي عُرض للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين، ثم شارك في أكثر من 25 مهرجانًا دوليًا.

ويضم الفيلم نخبة من الممثلين، بينهم جورج خباز، وهانا شيجولا، وعلي سليمان، وسيبل كيكيلي، ونضال الأشقر، وتوم بلاشيا، وتدور أحداثه حول رجل يعيش في المنفى يسافر إلى جزيرة نائية باحثًا عن نهاية لحياته، قبل أن تغير الأحداث مسار رحلته.

كما يحضر الفيلم التونسي «وين ياخذنا الريح» للمخرجة آمال قلاتي، الذي بدأ رحلته العالمية من مهرجان صندانس، قبل أن يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي في مهرجان الجونة السينمائي.

ويتابع الفيلم رحلة شابين يحاولان الهروب من واقعهما عبر مغامرة تمتد في جنوب تونس.

وتشهد الدورة أيضًا عرض فيلم «خلف أشجار النخيل» للمخرجة مريم بن مبارك، الذي عُرض عالميًا في مهرجان مراكش السينمائي الدولي، قبل مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية، ويستكشف التحولات التي تطرأ على حياة رجل في مدينة مراكش بعد دخوله في علاقة جديدة.

ومن السودان، يشارك فيلم «ملكة القطن» للمخرجة سوزانا ميرغني، الذي انطلق من أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا، وحصد لاحقًا عددًا من الجوائز الدولية، من بينها جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة، وجائزة «ثيو أنجيلوبولوس» الكبرى في مهرجان سالونيك.

وتدور أحداثه داخل قرية تعتمد على زراعة القطن، حيث تواجه فتاة شابة صراعًا بين الحفاظ على إرث مجتمعها ومشروع تنموي يهدد مستقبله.

كما يشارك الفيلم التونسي «اغتراب» للمخرج مهدي هميلي، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، وتدور أحداثه حول عامل مصنع يسعى لكشف حقيقة وفاة زميله، بينما يعيش هو نفسه معاناة جسدية ونفسية متفاقمة إثر حادث غامض.

وتضم مسابقة الأفلام العربية القصيرة فيلمي «عائشة» و«أنا سعيدة لأنك مت الآن»، بينما يعرض قسم «إضاءة على السينما التونسية» فيلمي «ساتان روج» و«هيدي»، في حين تُعرض أفلام «كمين» و«كنتاكي غزة» خارج المسابقة، لتؤكد هذه المشاركة الواسعة حضورًا عربيًا متنوعًا يعكس ثراء التجارب السينمائية المطروحة في الدورة الجديدة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي.