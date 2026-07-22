إسبانيا تكافح للسيطرة على واحد من أكبر حرائق الغابات في تاريخها

تسبب حريق غابات لا يزال مشتعلا منذ نحو أسبوع في إقليم جوادالاخارا في إسبانيا في تدمير حوالي 32 ألف هكتار من الأراضي، ما يجعله واحدا من أكبر الحرائق في تاريخ البلاد الحديث، حسبما أعلنت السلطات.

وأعربت طواقم الطوارئ عن تفاؤل حذر بإمكانية السيطرة على الحريق الواقع شمال شرق مدريد خلال الأيام القادمة رغم توقعات بهبوب رياح أشد قوة يوم غد الخميس.

والتقى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وإيميليانو جارسيا باج، رئيس منطقة كاستيا لا مانتشا، بفرق قيادة الطوارئ اليوم الأربعاء لمناقشة حريق الغابات.

وقال جارسيا باج للصحفيين لاحقا إن هناك دواعي لـ "التفاؤل الحذر"، مشيرا إلى أن التقدم المحرز في عمليات إطفاء الحرائق يبعث على الأمل في إمكانية تحقيق الاستقرار في الوضع قريبا.

وسمح لسكان خمس مجمعات سكنية كان قد تم إجلاؤهم سابقا بالعودة إلى منازلهم نظرا لتحسن الوضع.

كما قالت السلطات إنه من المحتمل أن يسمح لسكان لا ميرلا، حيث بدأ الحريق على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال شرق مدريد، بالعودة إلى منازلهم خلال الساعات القادمة.

وتم إجلاء ما مجموعه 34 مجمعا سكنيا ونقل حوالي

وتشير النتائج الأولية إلى أن الحريق نجم على الأرجح عن أعمال زراعية.

ومع احتراق ما يقدر بـ 32 ألف هكتار - وهي مساحة تعادل نحو 45 ألف ملعب كرة قدم - أصبح هذا ثاني أكبر حريق غابات في إسبانيا منذ أن بدأت الحكومة المركزية الاحتفاظ بالسجلات في عام 1968.

وكان حريق لاروكو في عام 2025 هو الأكبر فقط، حيث أتى على ما يقرب من 38 ألف هكتار عبر جاليسيا وكاستيا وليون في شمال غرب إسبانيا.