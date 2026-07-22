قائد أفريكوم يبحث مع وزير الدفاع التونسي تعزيز التعاون العسكري

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أجرى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) داجفين أندرسون، محادثات مع وزير الدفاع التونسي في تونس خالد السهيلي، اليوم الأربعاء شملت التعاون العسكري والاستخباراتي والتدريب.

وقال وزير الدفاع خالد السهيلي، في بيان صحفي، إن تونس تتطلع لتطوير شراكتها مع الولايات المتحدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بموازاة تطور المشهد الجيوسياسي في ظل بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار.

وترتبط تونس، بتعاون عسكري وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأفريكوم، سواء عبر التدريبات المشتركة المنتظمة أو عبر اتفاقات لشراءات عسكرية وتعاون استخباراتي ولحماية الحدود.

وتحظى تونس، منذ 2015 بصفة الحليف للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما يمنحها مزايا عسكرية في برامج التسليح والتدريب.

ونقل بيان وزارة الدفاع التونسية عن قائد "أفريكوم"، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون العسكري مع تونس.

ونظمت تونس جزءا من التدريبات العسكرية السنوية المشتركة "الأسد الإفريقي"، في أبريل الماضي.

كما ستجري مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في سبتمبر المقبل بالولايات المتحدة.