قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت منذ بداية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى غدٍ الخميس، الذي يمثل ذروة الموجة.

وأضافت "شاكر" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة ستصل إلى ْ40 درجة مئوية في الظل، بينما تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة ْ42 درجة، فيما تصل درجة الحرارة في أسوان إلى ْ45 درجة مئوية في الظل.

وناشدت المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 6 مساءً، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت أنه اعتبارًا من بعد غدٍ الجمعة ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف لتصل إلى نحو ْ37 درجة مئوية، على أن تشهد درجات الحرارة مزيدًا من الانخفاض خلال الأسبوع المقبل، مع عودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة يرجع إلى التأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية شديدة الحرارة، ومع مرورها فوق البحر المتوسط تكتسب مزيدًا من الرطوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

واستكملت أن معظم محافظات الجمهورية تتأثر بالموجة الحارة، بينما تكون محافظات السواحل الشمالية الأقل تأثرًا، حيث تتراوح درجات الحرارة بها بين ْ33 و34ْ درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة التي العالية يجعل درجات الحرارة المحسوسة تصل إلى ْ36 وْ37 درجة.

وأردفت أن هذه الموجة تعد أول موجة حارة تشهدها البلاد خلال صيف 2026، مشيرة إلى أنه من الوارد تعرض البلاد لموجات حارة أخرى خلال الأسابيع المقبلة.