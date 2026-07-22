قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحبت قطر بحظر هولندا وبلجيكا، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعدته خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية باعتبارها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، عن أمل قطر في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة في هذا السياق، كما شددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجددت الوزارة، موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.