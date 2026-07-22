كشف سامر سلامة، وكيل اللاعبين، تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق، إلى نادي لودوجوريتس البلغاري، كما تطرق إلى مستقبل الثنائي أحمد حجازي وإبراهيم عادل، وحقيقة ارتباط انتقال أحمد سيد «زيزو» إلى الأهلي برحيل رامي ربيعة.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة «MBC مصر 2»، إن مفاوضات انتقال حسام عبد المجيد استغرقت نحو شهرين ونصف، موضحًا أن النادي البلغاري كان يتابع اللاعب منذ بطولة كأس الأمم الأخيرة.

وأضاف أن الاتصالات الرسمية بدأت في أبريل، قبل انطلاق المفاوضات المباشرة، وفي منتصف مايو تواصل النادي مع الزمالك، الذي طلب تأجيل حسم الملف إلى ما بعد نهاية الموسم، وهو ما حدث بالفعل، لتسير المفاوضات بعد ذلك بصورة إيجابية حتى إتمام الصفقة.

وأوضح سلامة أن حسام عبد المجيد تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الإماراتي وآخر من الدوري السعودي، براتب يصل إلى أربعة أضعاف ما سيتقاضاه مع لودوجوريتس، إلا أن اللاعب فضّل تحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، معتبرًا أن النادي البلغاري يمثل محطة مهمة للانتقال مستقبلًا إلى فريق أكبر في أوروبا.

وأكد أن انتقال حسام عبد المجيد إلى بلغاريا ليس «كوبري» للعودة إلى الدوري المصري أو الانضمام إلى الأهلي، مضيفًا: «لو كان هدفه الأهلي، لانتظر ستة أشهر حتى يناير ووقّع مجانًا، لكنه يتطلع للاستمرار في أوروبا لأطول فترة ممكنة».

وعن رامي ربيعة، شدد سلامة على أن انضمام أحمد سيد «زيزو» إلى الأهلي لم يكن له أي علاقة بمفاوضات تجديد عقد مدافع الفريق السابق، موضحًا أن التفاوض بين الأهلي ورامي بدأ في يناير، قبل نهاية عقده بستة أشهر، إلا أن المقابل المالي المعروض لم يكن مناسبًا لتطلعات اللاعب.

وأضاف أن أحد المسؤولين السابقين في الأهلي أبلغهم آنذاك بإمكانية رحيل اللاعب مجانًا عقب نهاية الموسم، وهو ما اعتبره رامي ربيعة عدم تقدير لمسيرته مع النادي، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا أي مفاوضات بشأن عودته، في ظل تمسك نادي العين الإماراتي باستمراره.

وفيما يتعلق بأحمد حجازي، أوضح سلامة أن اللاعب يمتلك عروضًا من الدوريين السعودي والإماراتي، ولا يتوقع عودته إلى الدوري المصري في الوقت الراهن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن «كل شيء وارد في كرة القدم».

كما كشف أن إبراهيم عادل كان لديه إصرار كبير على خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، مشيرًا إلى أنه بدأ فترة الإعداد مع ناديه الجديد بشكل جيد، ولا يفكر في العودة إلى الدوري المصري حاليًا.