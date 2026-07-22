وصلت العاصفة الاستوائية "بيرثا" إلى اليابسة جنوبي ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مصحوبة برياح عاتية، بعيدة عن مركزها، بعدما تسببت في إغلاق شواطي من شمال غربي فلوريدا إلى مسيسيبي.

وقال مركز الأعاصير الوطني الذي يتخذ من ميامي مقرا له إن الإعصار بيرثا وصل إلى اليابسة في مقاطعة سانت برنار باريش (حوالي 65 كيلومترا شرق نيو أورليانز) و(72 كيلومترا جنوب غربي بيلوكسي، بولاية ميسيسيبي).

وذكر مركز الأعاصير الوطني أن التحذير من هبوب عاصفة استوائية على طول ساحل الخليج يشمل نيو أورليانز وبحيرة بونتشارترين.