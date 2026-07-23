انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تأخر انطلاق فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، معتبرًا أن ذلك يمثل “كارثة”، كما وصف قرار رحيل معتمد جمال عن القيادة الفنية بأنه غير موفق.

وقال التابعي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مشاركة الأهلي المحتملة في دوري أبطال أفريقيا لا تشغل الزمالك، مؤكدًا أن الجدل الدائر حول هذا الملف صنعته مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من كونه قضية حقيقية.

وأضاف أن الزمالك يعيش أزمات مصطنعة، مشيرًا إلى أن الإدارة انشغلت بملفات شركة الكرة وتوزيع نسبها بين المستثمر والنادي، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى التركيز على الجوانب الفنية والاستعداد للموسم الجديد.

كما شدد على أن معتمد جمال قدم موسمًا جيدًا رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات، متسائلًا عن أسباب التعاقد مع مدير فني أجنبي، مؤكدًا أن الحفاظ على حسام عبد المجيد كان ضرورة في ظل أزمة إيقاف القيد.

واختتم التابعي تصريحاته بالإشارة إلى أن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي ستكون إضافة قوية، لكنه أوضح أن المدرب حسين عموتة رفض فكرة التعاقد معه، معربًا عن اعتقاده بأن استمرار اللاعب في الاحتراف الخارجي سيكون الخيار الأفضل في الوقت الحالي.