اقتصادية الإسكندرية تخفف حبس كروان مشاكل إلى 6 أشهر وتغرمه 200 ألف جنيه

خففت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الحكم المعارض عليه الصادر بحق "ا.ع.م"، وشهرته "كروان مشاكل"، من الحبس لمدة عامين إلى الحبس 6 أشهر، مع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء والقيم.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية في الإسكندرية، قد قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمحاكمته، لاتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حساب أنشأه على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، من شأنه خدش الحياء العام.

وجاء في القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية الإسكندرية، أن المتهم، في غضون شهر مايو 2026، نشر مقطع فيديو مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على عبارات خادشة للحياء.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالقبض على المتهم، طبقًا لمواد الاتهام بالمادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

وبضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق، تم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، إلى أن جرت محاكمته وصدر الحكم بحقه، ثم أُعيد ضبطه في محافظة القاهرة، ورُحل إلى قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده.