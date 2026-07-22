 إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في البحيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 11:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 11:03 م

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، عند الكيلو 130 اتجاه الإسكندرية بالطريق الحر، في نطاق محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور يرافقهم سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

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