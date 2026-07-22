قاليباف: لن يبيع أحد النفط في المنطقة ما لم نبع نفطنا

قال محمد باقر قاليباف، ​كبير المفاوضين الإيرانيين، ‌اليوم الأربعاء، إن أحدا لن يتمكن ​من بيع ​النفط في منطقة لا ⁠تستطيع إيران ​بيعه فيها، مضيفا أن ​طهران إذا لم تضمن أمنها، فلن تكون ​أي بنية ​تحتية آمنة.

وذكر قاليباف في منشور ‌على ⁠إكس: "معادلة هذه الحرب واضحة: إما كل شيء وإما ​لا ​شيء".

وأشار إلى أن أمن مضيق هرمز ​يكمن في ​رحيل ⁠القوات الأمريكية عنه.

وبدأت الحرب مع إيران عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عليها في 28 فبراير، وردت طهران باستهداف إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

وأدت الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإسرائيلية على لبنان ‌خلال ⁠الحرب، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

في المقابل، ارتفع عدد قتلى القوات الأمريكية في الحرب إلى 18 قتيلا خلال ⁠الأيام القليلة الماضية.