أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في فرنسا، أن دعم باريس لمشروعات الطاقة المتجددة قد يصل خلال العام المقبل إلى 9.75 مليار يورو (11.1 مليار دولار) ليحطم الرقم القياسي السابق لدعم الطاقة المتجددة المسجل العام الماضي، مع إضافة عدد كبير من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي الجديدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ارتفاع الدعم خلال العامين المقبلين، من 7.3 مليار يورو في عام 2025، قد يثير جدلا سياسيا متزايدا حول تكلفة صناعة الطاقة المتجددة في دولة تعاني أساسا من تفاقم الدين العام وتمتلك فائضا كبيرا من الكهرباء منخفضة الكربون، بالتزامن مع تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتطالب مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، والتي تتصدر حاليا استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، بوقف تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع بناء محطات طاقة نووية جديدة.

وتحصل فرنسا، حاليا على نحو ثلثي احتياجاتها ن الكهرباء من الطاقة النووية.

وفي غضون ذلك، تواصل حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تعهدت ببناء محطات طاقة نووية جديدة، المضي قدما في مشروعات الطاقة المتجددة للحفاظ على وفرة إمدادات الكهرباء وإبقاء أسعارها منخفضة، لمساعدة المستهلكين والشركات على التحول من الوقود الأحفوري، وجذب مراكز البيانات لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي.

وينقسم الدعم الحكومي للطاقة المتجددة في العام المقبل بين قطاع توليد الطاقة المتجددة في الأراضي الفرنسية والمقرر حصوله على 8.38 مليار يورو، وضخ غاز الميثان الحيوي في شبكات الغاز، والمقرر حصوله على 1.37 مليار يورو من الدعم الحكومي، وفقا لما ذكرته هيئة تنظيم الطاقة في تقرير صدر هذا الأسبوع.

علاوة على ذلك، من المتوقع زيادة الدعم المخصص لمشروعات تحول الطاقة في الجزر الفرنسية والأقاليم ما وراء البحار إلى 2.22 مليار يورو العام المقبل.